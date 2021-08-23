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Лукашенко в осаде. Польша вслед за Литвой отделится от Беларуси стеной

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 августа, 21:01
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Минобороны Польши сообщило, что будет строить 2,5-метровую стену на границе с Беларусью
Нелегалов держат на границе, не пуская на территорию Польши / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Нелегалов держат на границе, не пуская на территорию Польши / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На границе с Беларусью власти Польши решили возвести 2,5-метровую стену, чтобы прекратить поток беженцев из арабских стран, хлынувший после непризнания ЕС победы Александра Лукашенко на президентских выборов в 2020 году.

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Об этом написал польский министр обороны Мариуш Блащак в Твиттере.

"На границе с Беларусью будет установлено новое сплошное заграждение высотой в 2,5 метра. В помощь пограничникам будет направлено больше солдат", – сообщил министр обороны Польши.

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На прошлой неделе спецслужбы Польши приступили к укреплению польско-белорусской границы колючей проволокой для того, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. Колючая проволока установлена почти на 150 из 418 километров границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают нелегальных мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть эти люди, не пускают их к себе.

"Шантаж Лукашенко не заставит нас принять кого-либо", – заявил недавно Моравецкий.

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По данным погранслужбы Польши:

  • в 2020 году на границе были задержаны 122 нелегальных мигранта;
  • с начала 2021 года — уже около 780;
  • всего пограничники пресекли около 2000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.
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От существенно возросшего потока нелегальных мигрантов из Беларуси страдают и страны Балтии. Правительство Литвы решило не усиливать безопасность своей границы, а... платить по 300 евро всем, кто согласится добровольно покинуть страну.

В Латвии с 11 августа введено чрезвычайное положение сроком на три месяца в трех приграничных районах и в городе Даугавпилс, который расположен в 20 км от Беларуси. А все потому, что каждую ночь сюда от соседей стали прибывать по 200 человек без документов.

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