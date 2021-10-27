Річки замість вулиць та будинки під водою: Італію накрив смертоносний ураган (фото, відео)

Місцева влада закликає людей не виходити з дому без гострої необхідності, погода лише погіршується

Південь Італії затопило. Фото: колаж "Сьогодні"

В Італії після шторму пройшли сильні дощі. Через це підтопило частину острова Сицилія, там випала рекордна кількість опадів.

Як повідомляє Reuters, найбільше постраждала Катанія та Калабрія. Вулиці та площі перетворилися на річки та озера, загинули щонайменше двоє людей.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Тіло одного чоловіка, 67 років, було знайдено у цитрусовому гаю далеко від місця, де його автомобіль потрапив під підйом води та бруду на південному заході від Катанії. У надзвичайних службах також повідомили, що його дружина зникла безвісти.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Крім того, центр міста залишився без електрики, затоплено безліч магазинів.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки і наказала закрити всі магазини, крім продуктових та аптек. Очікується, що пік шторму буде в період із четверга до п'ятниці.

Фото: REUTERS

Повені в Європі

В цьому році багато європейських країн переживали повінь.