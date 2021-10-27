Річки замість вулиць та будинки під водою: Італію накрив смертоносний ураган (фото, відео)

В Італії після шторму пройшли сильні дощі. Через це підтопило частину острова Сицилія, там випала рекордна кількість опадів.
Як повідомляє Reuters, найбільше постраждала Катанія та Калабрія. Вулиці та площі перетворилися на річки та озера, загинули щонайменше двоє людей.
Тіло одного чоловіка, 67 років, було знайдено у цитрусовому гаю далеко від місця, де його автомобіль потрапив під підйом води та бруду на південному заході від Катанії. У надзвичайних службах також повідомили, що його дружина зникла безвісти.
Крім того, центр міста залишився без електрики, затоплено безліч магазинів.
Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки і наказала закрити всі магазини, крім продуктових та аптек. Очікується, що пік шторму буде в період із четверга до п'ятниці.
Повені в Європі
В цьому році багато європейських країн переживали повінь.
- На початку вересня в іспанській провінції Альканар водяні потоки затопили рівнини і вулиці, змили десятки автомобілів і привели до зупинки руху на дорогах.
- В кінці липня вулиці столиці Великої Британії більше нагадували венеціанські канали. Пішли під воду також залізничні станції Швейцарії.
- Велика вода в Німеччині знищила залізниці. Влада ФРН визнала, що в результаті сильних злив у липні країна вперше зіткнулася з такими масштабними руйнуваннями.