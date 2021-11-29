Штраф та в'язниця: як в Австрії каратимуть за відмову від вакцинації

Влада Австрії розробляє законопроєкт, який передбачає покарання за відмову від обов'язкового вакцинування від коронавірусу, що запроваджується в країні з 1 лютого 2022 року. У чорновому варіанті, який опинився у розпорядженні журналістів, сказано, що будуть і великі штрафи, і тюремне ув'язнення.
Про це повідомляє газета Die Presse.
Драконівські заходи
"Закон поширюватиметься на всіх, хто живе тимчасово чи постійно в Австрії – за деякими винятками. Тим, хто відмовиться від двох офіційних повісток про вакцинацію, загрожує покарання", – сказано у статті.
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Серед варіантів, які розглядає уряд – штраф від 3600 до 7200 євро або чотири місяці позбавлення волі.
Винятки можуть отримати ті, для кого вакцинування може представляти загрозу для життя або здоров'я, а також для вагітних жінок та дітей віком до 12 років.
Ситуація у Європі
- Влада Нідерландів повідомила невтішні результати дослідження на предмет зараження новим штамом коронавірусу Omicron пасажирів двох останніх рейсів із країн Африки, які прибули до введення заборони на такі польоти. Ці результати свідчать, що Omicron поширюється ще швидше за попередні мутації коронавірусу.
- У Великобританії виявлено двох людей, які заразилися Omicron. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у суботу на екстреній прес-конференції прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про тимчасове (поки на три тижні) посилення протиепідемічних заходів.
- Через появу нового штаму коронавірусу Omicron, який більш стійкий до вакцин, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб у віці 40 років та старше.
- У Чехії з 26 листопада запроваджено режим надзвичайного стану у зв'язку з високою захворюваністю на коронавірус. Влада ввела його попередньо на місяць.