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Штраф та в'язниця: як в Австрії каратимуть за відмову від вакцинації

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 листопада, 21:02
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Влада Австрії збирається запровадити найжорсткіші заходи проти тих, хто не хоче вакцинуватися
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Влада Австрії розробляє законопроєкт, який передбачає покарання за відмову від обов'язкового вакцинування від коронавірусу, що запроваджується в країні з 1 лютого 2022 року. У чорновому варіанті, який опинився у розпорядженні журналістів, сказано, що будуть і великі штрафи, і тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє газета Die Presse.

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"Закон поширюватиметься на всіх, хто живе тимчасово чи постійно в Австрії – за деякими винятками. Тим, хто відмовиться від двох офіційних повісток про вакцинацію, загрожує покарання", – сказано у статті.

Серед варіантів, які розглядає уряд – штраф від 3600 до 7200 євро або чотири місяці позбавлення волі.

Винятки можуть отримати ті, для кого вакцинування може представляти загрозу для життя або здоров'я, а також для вагітних жінок та дітей віком до 12 років.

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