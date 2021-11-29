Штраф и тюрьма: как в Австрии будут наказывать за отказ от вакцинации

Власти Австрии собираются ввести самые жесткие меры против тех, кто не хочет вакцинироваться

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Власти Австрии разрабатывают законопроект, который предусматривает наказание за отказ от обязательного вакцинирования от коронавируса, что вводится в стране с 1 февраля 2022 года. В черновом варианте, который оказался в распоряжении журналистов, сказано, что будут и крупные штрафы, и тюремное заключение.

Об этом сообщает газета Die Presse.

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Драконовские меры

"Закон будет распространяться на всех, кто живет временно или постоянно в Австрии – за некоторыми исключениями. Тем, кто откажется от двух официальных повесток о вакцинации, грозит наказание", – сказано в статье.

Среди вариантов, которые рассматривает правительство – штраф от 3 600 до 7 200 евро или четыре месяца лишения свободы.

Исключения могут получить те, для кого вакцинирование может представлять угрозу для жизни или здоровья, а также для беременных женщин и детей в возрасте до 12 лет.

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