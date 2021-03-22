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Скандал через закупівлю "Супутника V" в Словаччині: прем'єр готовий піти у відставку

22 березня, 04:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Раніше партнери з коаліції висунули Ігорю Матовичу ультиматум

Політична криза в Словаччині через закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" може призвести до відставки прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, який готовий піти заради порятунку правлячої коаліції.

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Про це заявив сам Матович, передає DW.

За його словами, він готовий піти з поста, але залишитися членом уряду.

Матович вважає, що "заради врегулювання ситуації" у відставку також повинні піти міністри економіки та юстиції, які представляють дві партії – молодших партнерів за правлячою коаліцією з партією Матовича "Звичайні люди і незалежні особистості".

Раніше партнери за коаліцією заявили, що залишать уряд, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

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Урядова криза вибухнула в Словаччині після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з партнерами уклав договір з Росією про постачання "Супутника V" – 1 березня країна вже отримала першу партію російської вакцини.

Нагадаємо, криза через поставки в Словаччину російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" вже призвела до відставки словацького міністра охорони здоров'я Марека Крайки.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Росія Словаччина криза вакцина коронавірус прем'єр-міністр Супутник V
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