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Скандал через "Супутник V" в Словаччині: голова МОЗ подав у відставку

11 березня, 17:33

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Молодші партії в коаліції домоглися складання повноважень Марека Крайкі

Політична криза через поставки до Словаччини російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" призвела до відставки словацького міністра охорони здоров'я Марека Крайкі.

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Як повідомляє Noviny.sk, про своє рішення очільник МОЗ заявив 11 березня.

Крайкі – представник партії "Звичайні люди" прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Оголошуючи про складання повноважень, він сказав, що це було умовою двох молодших партій у парламентській коаліції – "Свобода і солідарність" та "За народ".

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"У цій ситуації було абсолютно марно шукати будь-які аргументи ... У будь-якому випадку, я не тримаюся за своє крісло, і в цій ситуації я складу свій портфель", – сказав Крайкі на прес-конференції в присутності Матовича.

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Прем'єр уточнив, що відставка міністра не буде негайною – аби його наступник не заблокував вакцинацію "Супутником V", Крайкі полишить уряд після початку імунізації словаків російською вакциною. Це відбудеться протягом декількох тижнів.

Хто його замінить після цього, поки що невідомо.

Нагадаємо, що 1 березня Словаччина отримала перші 700 тис. з 2 млн доз вакцини, купленої у Росії, ставши другою після Угорщини країною в ЄС, яка купила цей препарат до його схвалення Європейським агентством лікарських засобів.

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З цією вакциною пов'язаний і інший скандал – дипломатичний. Відповідаючи на питання про умови поставки вакцини "Супутник V", Матович пожартував, що пообіцяв Росії натомість "Закарпатську Україну", що викликало протест з боку МЗС України.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Росія Словаччина відставка МОЗ вакцина Супутник V
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