Стежимо за пересуванням військ РФ: Німеччина і Франція вимагають припинити ескалацію на Донбасі

Німеччина і Франція уважно стежать за ситуацією на Донбасі і за пересуваннями російських військ біля кордонів України і закликають негайно припинити ескалацію.

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Про це йдеться в спільній заяві міністерств закордонних справ двох країн.

"Ми стурбовані зростанням кількості порушень режиму припинення вогню після стабілізації ситуації на сході України з липня 2020 року. Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони утриматися і негайно припинити ескалацію", – йдеться в заяві.

МЗС Німеччини та Франції також знову підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України і заявили про прагнення виконати Мінські домовленості в повному обсязі.

"Ми вітаємо продовження мандата Спеціальної місії ОБСЄ в Україні та закликаємо до зняття обмежень на їх свободу пересування, щоб СММ могла виконувати свої завдання", – також заявили дипломати.

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Нагадаємо, перекидання Росією до кордону з Україною важкої військової техніки з прихованими номерами було зафіксоване на відео 1 і 2 квітня на трасі в районі Ростова-на-Дону.

Ми також повідомляли, що НАТО стурбоване нарощуванням Росією своїх військ біля кордонів України і вважає, що саме Кремль відповідальний за ескалацію на Донбасі.

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