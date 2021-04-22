Другий пішов. Словаччина виганяє трьох російських дипломатів

Країни Євросоюзу потроху приєднуються до Чехії в дипломатичній війні з Росією – Братислава підготувала Кремлю неприємний сюрприз

На знак солідарності з чеською владою, яка минулого тижня вступила в дипломатичну війну з Росією, зі Словаччини вишлють трьох дипломатів РФ.

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Про це повідомляє SME.

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22 квітня на спільній конференції прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, міністр оборони Ярослав Надь і очільник МЗС Іван Корчок оголосили, що трьом співробітникам посольства Росії дається сім днів, щоб залишити територію країни.

"Словацька Республіка як суверенна держава не може змиритися з тим, що діяльність представників іноземних дипмісій не відповідає узгодженим принципам", – сказав Хегер.

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Корчок назвав це рішення проявом солідарності з Чехією, влада якої минулого тижня оголосила, що висилає 18 російських дипломатів.

У Москві на рішення офіційної Братислави поки ще ніяк не реагували.

Їх оголосили агентами російського розвідвідомства ГРУ під прикриттям і звинуватили в причетності до вербування найманців для війни на Донбасі і вибухів на військових складах в чеському селі Врбетіце в 2014 році.

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також про готовність приєднатися до висилки російських дипломатів заявили і в Литві , Президент котоорй Гітанас Науседа вже обговорює цю можливість з союзниками по ЄС і НАТО.

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