Другий пішов. Словаччина виганяє трьох російських дипломатів

На знак солідарності з чеською владою, яка минулого тижня вступила в дипломатичну війну з Росією, зі Словаччини вишлють трьох дипломатів РФ.
Про це повідомляє SME.
Читайте також: В знак солідарності: Прага закликала ЄС і НАТО вислати російських дипломатів
22 квітня на спільній конференції прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, міністр оборони Ярослав Надь і очільник МЗС Іван Корчок оголосили, що трьом співробітникам посольства Росії дається сім днів, щоб залишити територію країни.
"Словацька Республіка як суверенна держава не може змиритися з тим, що діяльність представників іноземних дипмісій не відповідає узгодженим принципам", – сказав Хегер.
Корчок назвав це рішення проявом солідарності з Чехією, влада якої минулого тижня оголосила, що висилає 18 російських дипломатів.
У Москві на рішення офіційної Братислави поки ще ніяк не реагували.
Їх оголосили агентами російського розвідвідомства ГРУ під прикриттям і звинуватили в причетності до вербування найманців для війни на Донбасі і вибухів на військових складах в чеському селі Врбетіце в 2014 році.
також про готовність приєднатися до висилки російських дипломатів заявили і в Литві , Президент котоорй Гітанас Науседа вже обговорює цю можливість з союзниками по ЄС і НАТО.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк