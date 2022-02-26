Туреччина закрила прохід військовим кораблям РФ у Чорне море – Зеленський

Президент України подякував президенту Туреччини за підтримку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Туреччина закрила прохід військовим кораблям Російської Федерації в Чорне море та надасть військову та гуманітарну допомогу Україні.

Про це в себе на сторінці у Twitter написав президент України Володимир Зеленський.

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Що сказав президент

"Дякуємо своєму другові, президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану та народу Туреччини за потужну підтримку. Заборона на прохід військових кораблів Росії в Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" – зазначив Зеленський.

Допомога Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT.

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйон доларів.

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"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд доларів активів".

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до "чорного" списку санкцій Європейського Союзу, який був прийнятий проти Російської Федерації.

Велика Британія у відповідь на російське вторгнення до Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти до країни, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великої Британії.

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Нагадаємо, хакерське угруповання Anonymous звернулася до президента Росії Володимира Путіна. Вони вимагають, щоб Путін поновив права українського народу, а також подав у відставку.

Окрім цього, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.

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