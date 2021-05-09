В Іспанії відсвяткували кінець режиму надзвичайної ситуації. Фото масових вечірок і купання на пляжі

В Іспанії у першу ніч після закінчення режиму надзвичайної ситуації жителі вийшли на великі гуляння на вулицю – поліції довелося втручатися

В Іспанії опівночі 9 травня завершився режим надзвичайної ситуації, який ввели ще в жовтні 2020-го через коронавірус. На вулиці вийшли тисячі людей, щоб відсвяткувати.

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Про це повідомляє El Pais.

У Мадриді та інших містах люди святкували завершення надзвичайної ситуації купанням у воді. Однак поліцейським довелося втручатися – через юрби.

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Масові гуляння також пройшли у Барселоні, Севільї та інших іспанських містах. Переважно люди ігнорували правила карантину: були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Поліцейським, які патрулювали вулиці вночі 8 травня, довелося вимагати від присутніх розійтися по домівках. Дехто чекав у метро, ​​щоб після півночі вийти на святкування.

Режим надзвичайної ситуації скасували, коли ситуація стабілізувалася, але в Мадриді великих успіхів все ще немає. У місті фіксують 317 випадків ковіду на 100 000 жителів за останні 14 днів.

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В Іспанії відновлять сполучення між регіонами, працюватимуть ресторани і бари до 23:00 за умови часткової заповненості закладів. Однак місцева влада може посилювати карантинні обмеження.

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За весь час пандемії у країні виявили 3,5 мільйона випадків COVID-19. 78 тисяч людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в Іспанії одна зі шкіл проводить уроки на пляжі.

Крім того, в Іспанії ввели суворе вікове обмеження для вакцинації AstraZeneca.

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