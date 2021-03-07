В комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну із потерпілих в ДТП автобуса в Польщі

Рідним українки Анастасії Кочеткової не повідомили, що вона може знаходитись у польській лікарні в комі. Хоча її їм'я значиться у списку пасажирів, які купували квиток на автобус "Познань-Херсон" та серед загиблих її не опізнали.

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Про це повідомляє "Є".

"Анастасія 5 березня об одинадцятій вечора сіла в автобус в Кракові. Подзвонила мамі та повідомила, що уже в автобусі та їде додому. 23:16 – це той час, коли вона востаннє заходила в месенджер. О 9-й ранку наступного дня Анастасія мала бути в Хмельницькому. Уже пообіді до мене подзвонила мама, і каже, що, мабуть, щось не так, бо з Анастасією нема зв’язку, хоча донька вже мала б бути вдома", – розповіла колишня колега Анастасії Альбіна Гуменюк.

Рідні переглянули маршрут автобуса, який виїхав з Познані та зрозуміли, що він їхав через Краків. Тож дівчина з великою вірогідністю могла сісти саме в нього.

"Ми зателефонували до консульства, і там підтвердили, що Анастасія була в числі тих, хто купував квиток на цей автобус. Там зазначається прізвище пасажира, адже перетинається кордон. Консул сказав, що не знає, в якій вона лікарні, бо евакуювали десятки постраждалих людей і розвозили в різні шпиталі. На той момент ще не було повністю зібраної інформації, хто і в якій лікарні перебуває. Казав, що під час аварії речі порозкидалися, і не всі пасажири тримали при собі документи… Тож на той момент зрозуміти хто є хто було важко", – розповіла Альбіна..

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Рідні почали обдзвонювати лікарні та поширювати фотографію Анастасії. І, схожу на неї дівчину санітар впізнав в одній з лікарень Перемишля. Вона в комі.

"В неї забинтоване обличчя. Вона в реанімації, в комі, але жива. Тоді ж відзвонився консул і сказав, що таки є ймовірність, що ця дівчинка – Настя. Щоб її опізнати сказали мамі терміново виїжджати до Польщі. В 11.20 сьогодні мама вже поїхала до Перемишля. Вона має впізнати, хто з дівчат саме Настя. Нам сказали, що там є три дівчинки, які підпадають під опис. Усі троє не мали при собі документів на момент аварії. Дуже сподіваємося, що Настя є серед них", – розповіла подруга дівчини

Мамі Анастасії надали консульський супровід та пообіцяли пропустити до реанімації, незважаючи на те, що лікарня працює в закритому режимі.

Раніше ми повідомляли, що один з постраждалих в смертельній ДТП автобуса в Польщі розповів, що водії протягом усього маршруту по країні жодного разу не мінялися.

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