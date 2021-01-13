У Нідерландах продовжили жорсткий карантин до 9 лютого

За останню добу в країні було зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків COVID-19

У Нідерландах через стрімке поширення коронавірусу влада ухвалила рішення продовжити жорсткий карантин ще на три тижні – до 9 лютого.

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Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає NOS.

"Нам довелося ухвалити рішення про продовження локдауну на три тижні – до вівторка, 9 лютого", – сказав він.

Однак залежно від епідеміологічної ситуації дитячі сади можуть відкрити з 25 січня.

Станом на вечір 12 січня, в Нідерландах було зафіксовано понад 878 тисяч випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 5416.

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Також ж через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада Ізраїлю посилює карантинні обмеження.

До речі, в американської біотехнологічної компанії Moderna вважають, що їх COVID-вакцина надає захист від коронавірусуяк мінімум на рік.

Зазначимо, вакцина від коронавірусу Moderna вже отримала дозвіл на екстрене використання в США, Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та інших країнах.

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