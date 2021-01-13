У Нідерландах продовжили жорсткий карантин до 9 лютого

У Нідерландах через стрімке поширення коронавірусу влада ухвалила рішення продовжити жорсткий карантин ще на три тижні – до 9 лютого.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає NOS.
"Нам довелося ухвалити рішення про продовження локдауну на три тижні – до вівторка, 9 лютого", – сказав він.
Однак залежно від епідеміологічної ситуації дитячі сади можуть відкрити з 25 січня.
Станом на вечір 12 січня, в Нідерландах було зафіксовано понад 878 тисяч випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 5416.
Також ж через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада Ізраїлю посилює карантинні обмеження.
До речі, в американської біотехнологічної компанії Moderna вважають, що їх COVID-вакцина надає захист від коронавірусуяк мінімум на рік.
Зазначимо, вакцина від коронавірусу Moderna вже отримала дозвіл на екстрене використання в США, Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та інших країнах.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк