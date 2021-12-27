Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

У Польщі зіткнулися два автобуси, постраждало багато дітей (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик
27 грудня, 16:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один з автобусів віз дітей зі шкільної екскурсії
Поліція з'ясовує обставини дорожно-транспортного происшествия
Поліція з'ясовує обставини дорожно-транспортного происшествия / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Отвоцьк Мазовецького воєводства поблизу Варшави автобус із школярами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії 10 дітей постраждали. Про це повідомляє tvn24.pl.

За попередньою інформацією, один з автобусів протаранив інший, який рухався тією самою смугою руху. В одному транспортному засобі були школярі 4-6 класів, в іншому — лише водій.

Реклама

"Зіткнулися два автобуси. Один віз дітей зі шкільної екскурсії, в іншому знаходився лише водій. Постраждали 10 дітей, але ніхто з них не звертається до лікарні, їм надають допомогу на місці. Наразі ситуація під контролем", – йдеться у повідомленні.

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

На місце події було направлено значні рятувальні сили, зокрема вертоліт польської медичної повітряно-рятувальної служби. На час його посадки та зльоту дорогу було перекрито у двох напрямках.

ДТП у світі

  • У Болгарії 23 листопада неподалік міста Софія сталася ДТП, в якій загинули 45 людей . Серед загиблих було понад 10 дітей. Автобус перевозив туристів із Північної Македонії.
  • 26 листопада у містечку Хокісінго у Мексиці автобус з паломниками , які їхали до католицької святині в місті Чалма, врізався в стіну будинку. Внаслідок ДТП загинули 19 людин, ще 32 отримали поранення.
  • 30 листопада на північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. Загинули щонайменше 10 осіб.
  • У Німеччині на автобані перекинувся пасажирський автобус . Одна людина загинула, ще 13 осіб зазнали тяжких поранень. За даними поліції, на момент аварії в автобусі було понад 70 пасажирів
  • 10 грудня на півдні Мексики автобус зіткнувся з підпірною стіною , що призвело до загибелі 54 людина.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
414 Request-URI Too Large

414 Request-URI Too Large

nginx
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти