У Польщі зіткнулися два автобуси, постраждало багато дітей (фото)

Один з автобусів віз дітей зі шкільної екскурсії

Поліція з'ясовує обставини дорожно-транспортного происшествия / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Отвоцьк Мазовецького воєводства поблизу Варшави автобус із школярами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії 10 дітей постраждали. Про це повідомляє tvn24.pl.

За попередньою інформацією, один з автобусів протаранив інший, який рухався тією самою смугою руху. В одному транспортному засобі були школярі 4-6 класів, в іншому — лише водій.

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"Зіткнулися два автобуси. Один віз дітей зі шкільної екскурсії, в іншому знаходився лише водій. Постраждали 10 дітей, але ніхто з них не звертається до лікарні, їм надають допомогу на місці. Наразі ситуація під контролем", – йдеться у повідомленні.

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Фото Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

На місце події було направлено значні рятувальні сили, зокрема вертоліт польської медичної повітряно-рятувальної служби. На час його посадки та зльоту дорогу було перекрито у двох напрямках.

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