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У Франції розслідують участь міністрів у підпільних вечірках в карантин (відео)

5 квітня, 05:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Телеканал оприлюднив викривальне відео

У Франції поліція перевірить достовірність інформації про участь низки французьких міністрів у підпільних вечірках у ресторанах Парижа, які повинні бути зачинені через карантин, запроваджений внаслідок пандемії COVID-19.

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Про це повідомив голова МВС Жеральд Дарманен у Twitter.

Таке рішення він ухвалив на підставі знятого французьким телеканалом M6 викривального репортажу з подібного заходу.

"Після повідомлення M6 я попросив префекта паризької поліції перевірити достовірність повідомлених фактів, щоб, якщо вони підтвердяться, притягти до відповідальності організаторів і учасників цих таємних обідів", – написав Дарманен.

Раніше телеканал M6 повідомив, що ресторан у дорогому районі Парижа влаштовує підпільні вечірки, на яких ні офіціанти, ні клієнти не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції.

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На підтвердження було опубліковане зняте прихованою камерою відео із закритої вечірки, в якій брали участь десятки людей без масок.

Телеканал зв'язався з одним із організаторів вечірки, який розповів, що був присутній на вечері в ресторанах за участю низки членів французького уряду.

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Слід зазначити, що організаторам подібних вечірок загрожує до одного року в'язниці і штраф у 15 тис. євро.

Нагадаємо, у Франції через епідемію коронавірусу бари, кафе і ресторани фактично не працюють з кінця жовтня. А 31 березня президент Еммануель Макрон оголосив про впровадження на всій території країни з 3 квітня комендантської години з 19:00.

Ми також повідомляли, що через безперервне зростання захворюваності у Франції заборонили збиратися групами більше шести людей.

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5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде зачинено. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Франція розслідування карантин вечірка ресторани міністри коронавірус
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