"Війна Путіна не має нічого спільного з нібито загрозами НАТО": цитати світових лідерів 22 травня

Президент Польщі заявив про відкриття європейських дверей для України

Західні політики продовжують підтримувати нашу країну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні політики продовжують робити заяви на підтримку України, а також відповідають Російській Федерації на їхні заяви.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати за 22 травня 2022 року.

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Допомога Україні

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся з великим закликом до всього Європейського Союзу – сьогодні Україна потребує сигналу, відкриття європейських дверей для держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейських спільнот.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що підписав закон про додаткові асигнування для України з 2022 року. За його словами, цей закон дозволить США продовжувати надсилати безпеку, економічну та гуманітарну допомогу народу України, оскільки "він продовжує захищати свою демократію та свободу".

НАТО та ЄС

Експосол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що війна президента РФ Володимира Путіна пов’язана з імперським (пере)завоюванням і не має нічого спільного з нібито загрозами НАТО для Росії.

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"Це ясно як день", – сказав він.

Водночас міністр у європейських справах Франції Клеман Бон відмітив, що українцям потрібно запропонувати "політичний проєкт, до якого вони можуть увійти".

"Ця ідея доповнює ЄС і може запропонувати політичний та конкретний проєкт країнам, які не входять до серця ЄС та хочуть зблизитися з нами", – заявив Бон.

Питання голоду

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що безжальна війна Росії також супроводжується голодом, піддаючи ризику життя мільйонів людей у всьому світі:

"Німеччина використає своє головування в G7, щоб очолити цю битву. Ми досягнемо успіху лише тоді, коли будемо єдиними".

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