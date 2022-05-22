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"Война Путина не имеет ничего общего с якобы угрозами НАТО": цитаты мировых лидеров 22 мая

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 мая, 23:30
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Президент Польши заявил об открытии европейских дверей для Украины
Западные политики продолжают поддерживать нашу страну.
Западные политики продолжают поддерживать нашу страну. / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные политики продолжают делать заявления в поддержку Украины, а также отвечают Российской Федерации на их заявления.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты за 22 мая 2022 года.

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Помощь Украине

Президент Польши Анджей Дуда обратился с большим призывом ко всему Европейскому Союзу – сегодня Украина нуждается в сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, желающего быть частью европейских сообществ.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины с 2022 года. По его словам, этот закон позволит США продолжать посылать безопасность, экономическую и гуманитарную помощь народу Украины, поскольку "он продолжает защищать свою демократию и свободу".

НАТО и ЕС

Экс-посол США в России Майкл Макфол отметил, что война президента РФ Владимира Путина связана с имперским (пере)завоеванием и не имеет ничего общего с якобы угрозами НАТО для России.

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"Это ясно как день", – сказал он.

В то же время министр по европейским делам Франции Клеман Бон отметил, что украинцам нужно предложить "политический проект, в который они могут войти".

"Эта идея дополняет ЕС и может предложить политический и конкретный проект странам, не входящим в сердце ЕС и желающим сблизиться с нами", – заявил Бон.

Вопрос голода

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что безжалостная война России также сопровождается голодом, подвергая риску жизни миллионов людей во всем мире:

"Германия использует свое председательство в G7, чтобы возглавить это сражение. Мы добьемся успеха только тогда, когда будем едиными".

Предыдущие высказывания

  • 19 мая премьер Польши и канцлер Германии указали Путину на его место в истории.
  • 11 мая мировые политики выражали обеспокоенность голодом в ряде стран из-за развязанной Россией войне в Украине.
  • 10 мая западные политики высказывались о поддержке вступления Украины в ЕС и снова заявляют, что будут с нами до полной победы над Россией.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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