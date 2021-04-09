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Вся справа в тромбозі. Ще одна країна ввела суворе вікове обмеження для AstraZeneca

9 квітня, 02:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Людей старше 60 років вакцинуватимуть іншими щепленнями

У Нідерландах заборонили вакцинацію людей молодше 60 років щепленням Vaxzevria (компанії AstraZeneca).

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Про це заявив в.о. віце-прем'єра, міністра охорони здоров'я, добробуту та спорту Хуго де Йонг, передає Dutch News.

"Для запобігання можливих ризиків для здоров'я люди молодше 60 років робитимуть щеплення вакцинами інших виробників", – заявив він.

За його словами, для людей старше 60 років ризик смерті від коронавірусу набагато вище, ніж ризик смерті від тромбозу, який може бути дуже рідкісним побічним ефектом Vaxzevria.

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До речі, прояв тромбозу після вакцинації щепленням Vaxzevria частіше спостерігалося у людей молодше 60 років.

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Раніше влада Британії заявила, що продовжить використовувати вакцину AstraZeneca для вакцинації населення, незважаючи на повідомлення про тромбози.

Більш докладно про ситуацію, яка склалася навколо цього препарату, читайте в матеріалі Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус AstraZeneca
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