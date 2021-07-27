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Вибух в Німеччині: є загиблі і зниклі безвісти

27 липня 2021 15:31

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Вранці місто Леверкузен потряс потужний вибух, людей попросили закрити вікна в будинках

Причини вибуху поки невідомі. фото Reuters

Причини вибуху поки невідомі. фото Reuters

За даними ЗМІ, є загиблі в результаті вибуху в промисловому парку міста Леверкузен на заході Німеччини, який стався сьогодні вранці. Біля палаючого складу виявили тіло одного загиблого.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Йдуть пошуки чотирьох людей, які вважаються зниклими без вести на місці палаючого складу пального в Chempark (промисловий парк для хімічних підприємств, включаючи Bayer та Lanxess).

"Ми глибоко приголомшені трагічною смертю одного колеги", – сказав керівник парку Ларс Фрідріх.

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12 людей отримали поранення. Четверо з них госпіталізовані з серйозними травмами.

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За словами оператора Chempark Currenta, вибух стався о 9.40 за місцевим часом і викликав пожежу, яка вже локалізована. Що стало причиною НП, поки з'ясовується.

Нагадаємо, що влада закликала жителів закрити вікна і двері , в місті ряд доріг закрили для руху.

Нещодавно ми писали про те, що потужний вибух прогримів в порту Дубая (ОАЕ) . Тоді повідомлялося, що вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.

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