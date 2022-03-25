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Абрамович прибув до Польщі для зустрічі з Байденом

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 22:00
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Російський бізнесмен приїхав спеціальним поїздом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський бізнесмен Роман Абрамович прибув до Польщі, щоб зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це повідомив у Twitter польський журналіст Якуб Крупа з посиланням на польські ЗМІ.

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Візити до Польщі

"Польські ЗМІ повідомляють, що російський олігарх Роман Абрамович прибув у Польщу минулої ночі на спеціальному поїзді. Його поїздка співпала з візитом Джо Байдена до Польщі – на тлі чуток про його участь у мирних переговорах між Росією та Україною", – написав журналіст.

Нагадаємо, ще 28 лютого повідомлялося про те, що Україна попросила Романа Абрамовича допомогти у переговорах із Росією щодо припинення військових дій на території нашої країни.

Представник російського мільярдера сказав, що з Абрамовичем зв'язалися українські офіційні особи, і з того часу він намагається допомогти.

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Байден приїхав до Варшави, де провів двосторонню зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою та зустрівся з біженцями з України.

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