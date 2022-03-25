Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Байденом – СМИ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 22:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский бизнесмен приехал на специальном поезде
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Польшу, чтобы встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом сообщил в Twitter польский журналист Якуб Крупа со ссылкой на польские СМИ.

Реклама

Визиты в Польшу

"Польские СМИ сообщают, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу прошлой ночью на специальном поезде. Его поездка совпала с визитом Джо Байдена в Польшу – на фоне слухов о его участии в мирных переговорах между Россией и Украиной", – написал журналист.

Напомним, еще 28 февраля сообщалось о том, что Украина попросила Романа Абрамовича помочь в переговорах с Россией о прекращении военных действий на территории нашей страны.

Представитель российского миллиардера сказал, что с Абрамовичем связались украинские официальные лица, и с тех пор он пытается помочь.

Реклама

Байден приехал в Варшаву, где провел двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и встретился с беженцами из Украины.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 25 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16100
2
Самолеты Самолеты
115
3
Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катера Катера
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Олег Свинчук – 19-летний боец ​​14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого. Проявил невероятное мужество и военное мастерство, прикрывая уход побратимов во время внезапного прорыва оккупантов на севере страны. После прямого попадания с его танка сорвало башню, сдетонировал боекомплект… Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Наталья Песоцкая - воспитатель центра реабилитации детей-сирот (Чернигов). Почти месяц прожила с 30-ю малышами (от 3-х лет) в подвалах, ухаживала за ними, успокаивала, когда город ожесточенно бомбили. Сумела с помощью военных вывезти детей в Карпаты, в один из местных санаториев. Читайте рассказ этой удивительной женщины, кликнув здесь.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять