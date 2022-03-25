Абрамович прибыл в Польшу для встречи с Байденом – СМИ

Российский бизнесмен приехал на специальном поезде

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Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Польшу, чтобы встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом сообщил в Twitter польский журналист Якуб Крупа со ссылкой на польские СМИ.

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Визиты в Польшу

"Польские СМИ сообщают, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу прошлой ночью на специальном поезде. Его поездка совпала с визитом Джо Байдена в Польшу – на фоне слухов о его участии в мирных переговорах между Россией и Украиной", – написал журналист.

Polish media reporting that Russian oligarch Roman Abramovich arrived in Poland last night, travelling on a special train, with his trip coinciding with Joe Biden's visit to Poland – - amid rumours that he's involved in peace talks between Russia and Ukraine https://t.co/ByRx5PzW4K — Jakub Krupa (@JakubKrupa) March 25, 2022

Напомним, еще 28 февраля сообщалось о том, что Украина попросила Романа Абрамовича помочь в переговорах с Россией о прекращении военных действий на территории нашей страны.

Представитель российского миллиардера сказал, что с Абрамовичем связались украинские официальные лица, и с тех пор он пытается помочь.

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Байден приехал в Варшаву, где провел двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и встретился с беженцами из Украины.

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