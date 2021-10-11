Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Агент Кремля вкрав формулу британської вакцини проти COVID-19 – дані розвідки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 жовтня, 14:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підозри з'явилися ще минулого року, а тепер служби безпеки заявили, що знайшли докази
РФ викрала проект вакцини AstraZeneca для розробки свого "Супутника V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic
РФ викрала проект вакцини AstraZeneca для розробки свого "Супутника V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використовувала її для розробки свого препарату "Супутник V".

Про це повідомили джерела британської газети The Sun.

Реклама

У публікації наголошується, що підозри з'явилися ще минулого року, а тепер служби безпеки впевнені в тому, що формула вакцини AstraZeneca була скопійована росіянами. Вони стверджують, що мають докази. Зазначається, що дані були викрадені іноземним агентом особисто.

Реакція Кремля

Представники уряду Великої Британії поки не коментували сьогоднішню публікацію Sun. А ось прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на запитання кореспондента "Ехо Москви" про те, як в Кремлі ставляться до публікації видання Sun про вакцину "Супутник V" відреагував так:

"Газета Sun – це ж дуже відома, глибоко не наукова газета. Напевно, ось так ми і ставимося до цих публікацій"

Реклама

Читайте також:

Ердоган різко обрубав Путіна на пропозиції вакцинуватися "Супутником V"

Вакцина "Супутник V"

  • Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалії.
  • У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату
  • Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж стався провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

Як повідомляли "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

Реклама

У свою чергу журналіст Дмитро Гордон принизив російську вакцину, назвавши її кошмаром і світовою трагедією. Він нагадав, як путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти