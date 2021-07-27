Немає уколу – сиди і голодуй. Кадиров заборонив чеченцям без щеплення ходити до магазинів і їздити в автобусах

У Чечні під час посадки в громадський транспорт необхідно пред'явити довідку про вакцинації проти коронавирусу

Відвідування мечеті "Серце Чечні" тепер без довідки неможливо / Колаж "Сегодня"

Влада Чечин вводить спеціальні обмеження в рамках боротьби з коронавірусом. Відтепер на території цієї республіки Російської Федерації не можна буде зробити покупки в магазині, помолитися в мечеті або проїхатися на громадському транспорті без довідки про вакцинацію.

Реклама

Про це повідомляє чеченський державний телеканал "Грозний" .

Читайте також: Приїхали до Києва з Росії. Що відомо про пацієнтів Олександрівської лікарні зі штамом "Дельта"

Тим, хто не вакцинувався від коронавірусу і не має на руках відповідної довідки, заборонено входити в мечеті і в усі роздрібні магазини. Аналогічні вимоги поширюються на всі точки роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, а також на громадський транспорт.

"Також на громадському транспорті буде введена вимога на наявність у пасажирів масок, довідок та сертифікатів про щеплення", – заявив керівник місцевого штабу по боротьбі з COVID-19 Вахіт Усмаев.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що жителі самі повинні проявити "громадянську свідомість" і зробити щеплення, щоб захистити себе від вірусу. Він поставив план по 100% вакцинації дорослого населення республіки.

"Ми повинні домогтися того, щоб вакцинацію пройшло все доросле населення республіки, а не обмежуватися 60%. Важливо прислухатися до думки лікарів, а не до людей, які не мають нічого спільного з медициною ", – заявив Кадиров.

Реклама

У Чечні вже діє план по загальному щепленню дорослого населення.

Згідно із заявою головного санітарного лікаря Чечні, до 25 серпня по одій дозі повинні отримати:

співробітники держустанов;

сфери послуг;

журналісти;

члени виборчих комісій;

студенти вузів і коледжів.

Читайте також: Небезпечніший за "Дельту"? ВООЗ попередила про загрозу нового штаму коронавірусу

Офіційно в Чечні заявляють, що зробили щеплення вже більше 563 000 людей. При цьому за минулу добу було виявлено 127 нових випадки зараження COVID-19.

Нагадаємо, що згідно з розслідуванням журналістів трьох російських видань: "Медузи", "Медіазони" і "Холода", в Росії може бути в п'ять разів занижена офіційна кількість тих, що заразився коронавірусом.

Реклама

Нещодавно обов'язкова вакцинація була введена в Азербайджані .

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта