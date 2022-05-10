На параді в Москві показали Шойгу на дивному лімузині (фото)

Міністр оборони РФ майже не показується на людях

У Москві парад до 9 травня розпочався з виїзду Сергія Шойгу на дивному лімузині. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві пройшов суперочікуваний парад до 9 травня, який розпочався з того, що з воріт Спаської вежі виїхав міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу. Це була одна з небагатьох появ його на публіці.

Про це говориться у статті Андрія Хрустальова на сайті "Сьогодні".

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Лімузин Шойгу

Як зазначається, міністр оборони РФ останнім часом майже не показується. Водночас із частотою приблизно раз на тиждень його витягують на різні наради.

"Виїжджаючи на площу на своєму чорному лімузині, шаман демонстративно перехрестився. Виглядав Шойгу, на відміну від Путіна, чудово", – йдеться у статті.

Однак увагу до себе привернув навіть не Шойгу, а лімузин, на якому виїхав міністр. Як стверджується, машина Шойгу, як і лімузин генерала армії Олега Салюкова, який керував парадом, – це насправді продукт російського автопрому.

"Це зовсім не Rolls-Royce Ghost, як дехто думає. Насправді це Rolls-Royce Ghost, який розібрали, скопіювали та зібрали заново, але з найгіршими технічними характеристиками та спотвореним зовнішнім виглядом, в Єлабузі за кресленнями інституту НАМИ. Те, що росіяни називають "імпортозаміщення", – зазначається у статті.

Міністр Шойгу в погіршеній версії Rolls-Royce. Фото: YouTube \ Історії з Росії

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Нагадаємо, журналіст Роман Цимбалюк заявив, що президент РФ Володимир Путін під час виступу на параді 9 травня виправдовувався перед росіянами за війну проти України. Він традиційно наповнив свою промову пропагандистськими штампами, проте сказати про те, що "все йде за планом", не наважився.

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