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Нагнули пропагандиста! Як Азербайджан змусив вибачитись Соловйова (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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30 червня, 14:28
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Ведучий назвав свої дії "великою політичною помилкою"
Володимир Соловйов двічі вибачився за свої дії.
Володимир Соловйов двічі вибачився за свої дії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов вляпався у черговий скандал – цього разу міжнародний. Причому настільки вляпався, що йому довелося просити вибачення у прямому ефірі.

Деталі

Як стало відомо, російський пропагандист запросив в ефір свого проєкту "Повний контакт" представника так званого "Нагірного Карабаху" Давида Бабаяна.

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Своєю чергою посольство Азербайджану в Росії відреагувало на появу в ефірі Бабаяна, який позиціонує себе як "міністра закордонних справ Республіки Арцах". Посол Полад Бюльбюль огли звернувся із запитом до відповідних компетентних органів РФ.

"Згідно з отриманою від російської сторони офіційною інформацією повідомляємо, що згадана особа перебувала в зазначений період на території Російської Федерації з приватним візитом і повідомлення про "робочий візит" не відповідають дійсності. Проведені ним зустрічі мали приватний характер і ніхто з російських офіційних осіб із ним не зустрічався", – зазначили в посольстві.

Сам Соловйов змушений був перепрошувати за "велику політичну помилку" – спочатку в ефірі свого проєкту, а потім і в прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1".

Але і тут, звичайно ж, все одно нахабно і цинічно збрехав. І до того ж подав усе так, нібито це в Азербайджані не так все зрозуміли:

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"Повага до суверенітету та територіальної цілісності інших країн – одне із головних пріоритетів зовнішньої політики України Росії. Я з цим пріоритетом повністю погоджуюсь. У моєму ранковому ефірі відбулися події, які були розцінені в Баку як неприйнятні. Я вибачаюся перед Азербайджаном від свого імені, оскільки це був результат моєї особистої політичної помилки. Складний час, помилки трапляються".

Водночас російський пропагандист чомусь не сказав, як "з повагою до суверенітету та територіальної цілісності" Росія ставиться до України, вбиваючи мирних людей і обстрілюючи нашу країну.

Ситуація в "Нагірному Карабаху"

"Нагірний Карабах" – це регіон на Південному Кавказі. Раніше більша його частина контролювалася так званою "Нагірно-Карабахською Республікою", але після Другої Карабаської війни території знову контролює влада Азербайджану.

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Раніше Міноборони Азербайджану вимагало у РФ вивести війська Вірменії з визнаних у світі територій Азербайджану і більше не використовувати вираз "Нагірний Карабах". В Азербайджані зазначили, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".

Раніше Володимир Соловйов пропонував, щоб Росія захоплювала країни, в яких виробляються товари, що цікавлять РФ. Також у пропагандиста "підгоріло" через подаровані поштові марки із "російським військовим кораблем" міністру культури Німеччини Клаудії Рот.

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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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