Навальний надіслав вісточку з Кремлівського централу: Не хоче слухати брехню Путіна

Корупція, брехня і беззаконня роблять гіршим, біднішим і коротшим життя кожної людини, каже опозиціонер

Арештований на 30 днів російський опозиціонер Олексій Навальний надіслав повідомлення зі спецблоку СІЗО "Матроська тиша" – т.зв. Кремлівського централу.

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Воно було опубліковане на його сторінці в Instagram.

За словами опозиціонера, в невеликій камері є вікно і залізне ліжко.

"Правда, це ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг. Зате тут в тіло не встромляють голки з трубками і не підключають до мене дроти (принаймні, поки). І ще говорять рідною мовою. Великий плюс", – іронізує опозиціонер.

Навальний пише, що не шкодує про повернення в Росію: "Інакше я вчинити не міг, і в цьому нема ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний̆ вибір".

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Він заявив, що відмовляється миритися з беззаконням, створюваним владою Росії: "Я відмовляюся мовчати, слухаючи безсовісну брехню Путіна і його друзів, які загрузли в корупції".

Олексій вважає, що корупція, брехня і беззаконня роблять гіршим, біднішим і коротшим життя кожної людини, тому не можна покірно це терпіти.

"Негідники, які засіли в Кремлі, вже більше 20 років щодня малюють діаграммку – ділять нас усіх на три стовпчики:

задурених

тих, хто все розуміє, але мовчать і змирився

тих, хто відмовляється мовчати і бореться як може

Третій стовпчик лякає негідників. Коли він стане досить великим, їхня влада впаде" .

Навальний додав, що щосили намагається втриматися саме в третьому стовпчику, попри погрози, спробу вбивства і в'язницю.

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Нагадаємо, сьогодні Навальний показав палац Путіна, який є окремою "державою" всередині Росії.

Також повідомлялося, що в "Матроській тиші" опозиціонера помістили в тримісну камеру карантинного відділення, де він перебуває один. Камера обладнана холодильником, електричним чайником і телевізором.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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