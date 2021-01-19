Русский
$ 28,19
34,02
  1. Світові новини
  2. Росія

Навальний надіслав вісточку з Кремлівського централу: Не хоче слухати брехню Путіна

19 січня, 19:34

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Корупція, брехня і беззаконня роблять гіршим, біднішим і коротшим життя кожної людини, каже опозиціонер

Арештований на 30 днів російський опозиціонер Олексій Навальний надіслав повідомлення зі спецблоку СІЗО "Матроська тиша" – т.зв. Кремлівського централу.

Реклама

Воно було опубліковане на його сторінці в Instagram.

За словами опозиціонера, в невеликій камері є вікно і залізне ліжко.

"Правда, це ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг. Зате тут в тіло не встромляють голки з трубками і не підключають до мене дроти (принаймні, поки). І ще говорять рідною мовою. Великий плюс", – іронізує опозиціонер.

Навальний пише, що не шкодує про повернення в Росію: "Інакше я вчинити не міг, і в цьому нема ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний̆ вибір".

Реклама

Він заявив, що відмовляється миритися з беззаконням, створюваним владою Росії: "Я відмовляюся мовчати, слухаючи безсовісну брехню Путіна і його друзів, які загрузли в корупції".

Олексій вважає, що корупція, брехня і беззаконня роблять гіршим, біднішим і коротшим життя кожної людини, тому не можна покірно це терпіти.

"Негідники, які засіли в Кремлі, вже більше 20 років щодня малюють діаграммку – ділять нас усіх на три стовпчики:

В тренді
У нього і стрип-клуб є? Як виглядає палац Путіна зсередини (фото)
  • задурених
  • тих, хто все розуміє, але мовчать і змирився
  • тих, хто відмовляється мовчати і бореться як може

Третій стовпчик лякає негідників. Коли він стане досить великим, їхня влада впаде" .

Навальний додав, що щосили намагається втриматися саме в третьому стовпчику, попри погрози, спробу вбивства і в'язницю.

Реклама

Слухайте головні новини вівторка в подкасті "Що сьогодні?" від 19 січня.

Нагадаємо, сьогодні Навальний показав палац Путіна, який є окремою "державою" всередині Росії.

Також повідомлялося, що в "Матроській тиші" опозиціонера помістили в тримісну камеру карантинного відділення, де він перебуває один. Камера обладнана холодильником, електричним чайником і телевізором.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

СІЗО опозиціонер Володимир Путін Олексій Навальний Матросская тишина

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)Росія
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка
Навальний повертається в Росію: відео
Навальний повертається в Росію: відеоРосія
Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує вплив
Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує впливЕкономіка
Одним абзацом. За що арештували Навального
Одним абзацом. За що арештували НавальногоРосія
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську "газову камеру"Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти