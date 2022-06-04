Невзоров: до Путіна можуть прилетіти "морські котики" чи ракета

Журналіст не виключив, що Путіна можуть віддати під суд чи ліквідувати

Олександр Невзоров не виключив, що на Володимира Путіна чекає трибунал / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін у майбутньому може потрапити під міжнародний трибунал або повторити долю терориста Усами бен Ладена, якого ліквідували американські військові.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чи міжнародний трибунал можливий над Путіним, журналіст відповів:

"Все можливо. Будь-які слова з цього приводу звучатимуть спекуляцією. Можливо все – можливо, в блакитному гелікоптері нарешті прилетять "морські котики". Зроблять "візит ввічливості", як колись до бен Ладена. Може бути якась бетонобійна антибункерна ракета, яка влучає просто у вентиляційний отвір. Багато можливо варіантів усіляких у цієї історії. Можливий і суд, можливо все".

Водночас Невзоров запропонував не будувати припущень про долю президента РФ:

"Точна відповідь неможлива, а я звик мати справу тільки з точними та дуже конкретними категоріями".

Олександр Невзоров також розповів, чи варто вірити численним чуткам у ЗМІ про смертельну хворобу президента РФ Володимира Путіна .

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Невзоров прокоментував набуття українського громадянства

Російський журналіст Олександр Невзоров також розповів, як він одержав громадянство України. На запитання, коли він попросив українське громадянство, журналіст відповів:

"Не можу сказати, що я прямо попросив. Це обговорювалося, і я був палким прихильником цього. Але це було в ті дні, коли чесна військова перемога України, яка можлива, якщо не буде застосована ядерна зброя, була ще дуже далеко... Цій всій історії не день, не два, не тиждень, а значно більше часу. Дізнався я рівно тоді, коли дізналися всі".

Невзоров запевнив, що до останнього не знав про існування указу президента Володимира Зеленського від 21 травня про надання йому громадянства.