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Невзоров: до Путіна можуть прилетіти "морські котики" чи ракета

Павло Заяць Павло Заяць
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4 червня, 15:08
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Журналіст не виключив, що Путіна можуть віддати під суд чи ліквідувати
Олександр Невзоров не виключив, що на Володимира Путіна чекає трибунал
Олександр Невзоров не виключив, що на Володимира Путіна чекає трибунал / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін у майбутньому може потрапити під міжнародний трибунал або повторити долю терориста Усами бен Ладена, якого ліквідували американські військові.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чи міжнародний трибунал можливий над Путіним, журналіст відповів:

"Все можливо. Будь-які слова з цього приводу звучатимуть спекуляцією. Можливо все – можливо, в блакитному гелікоптері нарешті прилетять "морські котики". Зроблять "візит ввічливості", як колись до бен Ладена. Може бути якась бетонобійна антибункерна ракета, яка влучає просто у вентиляційний отвір. Багато можливо варіантів усіляких у цієї історії. Можливий і суд, можливо все".

Водночас Невзоров запропонував не будувати припущень про долю президента РФ:

"Точна відповідь неможлива, а я звик мати справу тільки з точними та дуже конкретними категоріями".

Олександр Невзоров також розповів, чи варто вірити численним чуткам у ЗМІ про смертельну хворобу президента РФ Володимира Путіна .

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Невзоров прокоментував набуття українського громадянства

Російський журналіст Олександр Невзоров також розповів, як він одержав громадянство України. На запитання, коли він попросив українське громадянство, журналіст відповів:

"Не можу сказати, що я прямо попросив. Це обговорювалося, і я був палким прихильником цього. Але це було в ті дні, коли чесна військова перемога України, яка можлива, якщо не буде застосована ядерна зброя, була ще дуже далеко... Цій всій історії не день, не два, не тиждень, а значно більше часу. Дізнався я рівно тоді, коли дізналися всі".

Невзоров запевнив, що до останнього не знав про існування указу президента Володимира Зеленського від 21 травня про надання йому громадянства.

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