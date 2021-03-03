"Ні ефекту, ні сенсу й абсурдні": у Путіна відреагували на санкції ЄС і США

Москва заявляє про ще більше погіршення відносин із Заходом

У Кремлі санкції Європейського Союзу і США через затримання опозиціонера Олексія Навального назвали втручанням у внутрішні справи Росії. Москва готує заходи у відповідь.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, ці обмеження неприйнятні і суттєво шкодять і без того поганим відносинам із США та ЄС.

"Вони (санкції) є не чим іншим, як втручанням у внутрішні справи Росії. Ці рішення є абсурдними і не мають під собою жодного підґрунтя. А головне – не мають ні ефекту, ні сенсу. І у зв'язку з цим ми можемо тільки шкодувати і висловлювати здивування", – сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що будуть узгоджені російські санкції проти Заходу, пропозиції передадуть керівництву відповідних відомств.

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"Вони будуть затверджені, а потім вони будуть озвучені й доведені до відома наших опонентів у цій історії. Принцип взаємності, від нього неможливо відмовитися в міждержавних відносинах", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", США ввели санкціїстосовно семи високопоставлених чиновників РФ, а також 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Відео: Сьогодні

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