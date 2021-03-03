Русский
$ 27,93
33,6
  1. Світові новини
  2. Росія

"Ні ефекту, ні сенсу й абсурдні": у Путіна відреагували на санкції ЄС і США

3 березня, 12:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Москва заявляє про ще більше погіршення відносин із Заходом

У Кремлі санкції Європейського Союзу і США через затримання опозиціонера Олексія Навального назвали втручанням у внутрішні справи Росії. Москва готує заходи у відповідь.

Реклама

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, ці обмеження неприйнятні і суттєво шкодять і без того поганим відносинам із США та ЄС.

"Вони (санкції) є не чим іншим, як втручанням у внутрішні справи Росії. Ці рішення є абсурдними і не мають під собою жодного підґрунтя. А головне – не мають ні ефекту, ні сенсу. І у зв'язку з цим ми можемо тільки шкодувати і висловлювати здивування", – сказав Пєсков.

В тренді
Британські вчені з'ясували, для кого COVID-вакцини ефективніші

Речник Кремля зазначив, що будуть узгоджені російські санкції проти Заходу, пропозиції передадуть керівництву відповідних відомств.

Реклама

"Вони будуть затверджені, а потім вони будуть озвучені й доведені до відома наших опонентів у цій історії. Принцип взаємності, від нього неможливо відмовитися в міждержавних відносинах", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", США ввели санкціїстосовно семи високопоставлених чиновників РФ, а також 14 організацій, причетних до виробництва біологічної та хімічної зброї.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США ЄС санкції Дмитро Пєсков
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"Економіка
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Херсоні організували
У Херсоні організували "вакцина-тур" у Москву: подробиці скандалуІнші регіони
У Харкові затримали агента Росії із секретними даними: журналіст показав відео
У Харкові затримали агента Росії із секретними даними: журналіст показав відеоХарків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти