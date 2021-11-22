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Нові жорсткі правила для жінок в Афганістані – що вигадали таліби

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 листопада, 14:59
В закладинки
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В Афганістані заборонено показувати серіали за участю жінок та оголених чоловіків
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво руху "Талібан" затвердило нові правила телемовлення в Афганістані, згідно з якими більшість заборон поширюється на жінок. Про це повідомляє повідомляє BBC .

Після того, як таліби у серпні захопили владу в Афганістані , вони почали запроваджувати обмеження.

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Заборонено:

  • журналістки та ведучі-жінки зобов'язані виходити в ефір з покритою головою – хіджаб.
  • показувати фільми та серіали, які суперечать принципам шаріату, ісламському праву та "афганським цінностям".
  • жінкам заборонено зніматися у серіалах.
  • фільми та серіали, в яких показані чоловіки, що оголюють інтимні частини тіла
  • комедійні та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців.
  • показувати іноземні фільми, які "пропагують іноземні культурні цінності".

Які заборони ще введено

Нова влада заборонила живу музику на весіллях, а жінкам і чоловікам наказали перебувати під час церемонії в окремих приміщеннях.

Жінкам, які раніше працювали в муніципалітеті міста, заборонено виходити на роботу, якщо їхні обов'язки можуть виконувати чоловіки.

Жінкам також заборонено займатись спортом.

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Афганських студенток зобов'язали носити накидки, що покривають голову, а викладати їм тепер можуть тільки жінки або літні чоловіки, яким дали на це дозвіл.

В Афганістані таліби запровадили заборону на стрижку бороди, оскільки, за їхніми словами, це не відповідає законам шаріату.

Нагадаємо, 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабулу . Після нетривалих переговорів із країни відлетів президент Ашраф Гані . Десятки тисяч афганців залишили свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі . На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

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