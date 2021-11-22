Нові жорсткі правила для жінок в Афганістані – що вигадали таліби

Керівництво руху "Талібан" затвердило нові правила телемовлення в Афганістані, згідно з якими більшість заборон поширюється на жінок. Про це повідомляє повідомляє BBC .
Після того, як таліби у серпні захопили владу в Афганістані , вони почали запроваджувати обмеження.
Заборонено:
- журналістки та ведучі-жінки зобов'язані виходити в ефір з покритою головою – хіджаб.
- показувати фільми та серіали, які суперечать принципам шаріату, ісламському праву та "афганським цінностям".
- жінкам заборонено зніматися у серіалах.
- фільми та серіали, в яких показані чоловіки, що оголюють інтимні частини тіла
- комедійні та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців.
- показувати іноземні фільми, які "пропагують іноземні культурні цінності".
Які заборони ще введено
Нова влада заборонила живу музику на весіллях, а жінкам і чоловікам наказали перебувати під час церемонії в окремих приміщеннях.
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Жінкам, які раніше працювали в муніципалітеті міста, заборонено виходити на роботу, якщо їхні обов'язки можуть виконувати чоловіки.
Жінкам також заборонено займатись спортом.
Афганських студенток зобов'язали носити накидки, що покривають голову, а викладати їм тепер можуть тільки жінки або літні чоловіки, яким дали на це дозвіл.
В Афганістані таліби запровадили заборону на стрижку бороди, оскільки, за їхніми словами, це не відповідає законам шаріату.
Нагадаємо, 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабулу . Після нетривалих переговорів із країни відлетів президент Ашраф Гані . Десятки тисяч афганців залишили свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі . На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.