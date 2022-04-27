"Від Росії залишилось порожнє місце": Гончаренко показав відео з Ради Європи

У французькому Страсбурзі перед будівлею Ради Європи прибрали флагшток з прапором Росії.

Відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Друзі, всім привіт зі Страсбурга, з Ради Європи. Ось наш український прапор... Бачили цю порожню дірку? Це місце прапора – ви здогадалися якої країни. Я думаю, скоро її взагалі не буде. Від неї поки що залишилось порожнє місце. Російська Федерація – це порожнє місце", – сказав Гончаренко.