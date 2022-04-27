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"Від Росії залишилось порожнє місце": Гончаренко показав відео з Ради Європи

Павло Заяць Павло Заяць
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27 квітня, 18:49
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Нардеп висловив переконання що РФ як держави "скоро не буде"
Гончаренко розповів, що з Ради Європи прибрали прапор Росії
Гончаренко розповів, що з Ради Європи прибрали прапор Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У французькому Страсбурзі перед будівлею Ради Європи прибрали флагшток з прапором Росії.

Відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Друзі, всім привіт зі Страсбурга, з Ради Європи. Ось наш український прапор... Бачили цю порожню дірку? Це місце прапора – ви здогадалися якої країни. Я думаю, скоро її взагалі не буде. Від неї поки що залишилось порожнє місце. Російська Федерація – це порожнє місце", – сказав Гончаренко.

Вигнання Росії з Ради Європи

  • Ще 25 лютого комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.
  • Не чекаючи ганебного вигнання з шановної організації, Москва вирішила сама демонстративно грюкнути дверима. За кілька годин до голосування в ПАРЄ на офіційному сайті МЗС РФ з'явилося повідомлення, що це Росія за своїм бажанням йде з Ради Європи.
  • Водночас у Москві повідомили, що тепер вони денонсують Європейську конвенцію з прав людини. Це зокрема означає те, що в Росії можуть повернутися до практики смертної кари. А тортури у правоохоронній системі там вже давно практикуються.

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