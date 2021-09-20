Зловмисника, що відкрив стрілянину в університеті в Пермі, ліквідували

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту

20 вересня в університеті Пермі пролунали постріли. Фото: колаж "Сьогодні"

Стрілка, який відкрив вогонь в Пермському державному університеті в Росії, ліквідували.

Про це повідомили в пресслужбі вишу.

Що відомо

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20 вересня молодик проник на територію університету. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що невідомий відкрив вогонь. На іншому відео студенти вистрибують з вікон з висоти другого поверху.

За попередніми даними, загинули 8 людей.

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Перший в Росії випадок стрілянини в школі

3 лютого 2014 року старшокласник прийшов з рушницею в московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію.

старшокласник прийшов з рушницею в московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію. Коли на місце прибули співробітники правоохоронних органів, підліток почав стріляти в них. При цьому було вбито співробітника поліції, ще один отримав поранення.

Підлітку було пред'явлено звинувачення в захопленні заручників, вбивство і посяганні на життя співробітників правоохоронних органів.

За результатами проведеної експертизи старшокласника визнали неосудним, суд відправив його на примусове лікування.

Цей інцидент був першим в Росії випадком стрілянини в школі з цивільної зброї.

Раніше ми повідомляли, що 11 травня 2021 в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені.

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Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.