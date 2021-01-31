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Перекриті вулиці та розгін протестувальників: у Санкт-Петербурзі почалися масові затримання

31 січня, 12:54

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Силовики застосовують електрошокери

Сьогодні, 31 січня, в російському Петербурзі проходить масова акція на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого було заарештовано в аеропорту після прильоту в країну.

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На вулиці міста вийшли десятки тисяч жителів Петербурга.

Фото: fontanka.ru

За даними регіонального відділення штабу Навального, більше 650 людей було затримано за участь в неузгодженої акції, близько 40 – заарештовано за рішенням суду. У місті порушено дві кримінальні справи.

Фото: fontanka.ru

Як повідомляє fontanka.ru, перекрито рух центральними вулицями, обмежено роботу громадського транспорту, в тому числі метро. З 8:30 ранку рух заборонено по Невському проспекту і прилеглих вулицях, на площі Повстання, Благовіщенському, Палацовому і Троїцькому мостах.

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Рух громадського транспорту теж призупинено. У Пітері протестувальники прийшли на мітинг до ТЮГу після того, як Невський проспект перекрили.

Через деякий час затримання почалися біля будівлі ТЮГу. Натовп, що зібрався, скандує "Відпускай" і "Росія буде вільною". Затриманих проводжають оплесками.

Поліція Санкт-Петербурга проводить обшуки у справі про блокування доріг учасниками попередньої акції 23 січня, передає "Інтерфакс" з посиланням на регіональне управління МВС.

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"31 січня рано вранці одномоментно за 33 адресами – по 29 в Петербурзі і чотирьох в Ленінградській області – співробітники ГУ МВС Росії почали серію обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, передбаченого статтею 267 КК РФ", – повідомив представник відомства.

Фото: fontanka.ru

У Петербурзі поліція застосовує електрошокери, а на Сінній площі силовики розпорошили газ. За даними очевидців, поліція "відловлює" тих учасників неузгодженої акції, що відстали від колони. На одній з вулиць під час затримання чоловіку розбили обличчя.

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Силовики кілька хвилин не могли відвести учасника акції, що пручався. Чоловік відбивався, кричачи: "Люди, допоможіть".

"Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії: Росія знову виходить на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео).

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Нагадаємо, це вже другі вихідні, на яких росіяни виходять на акції за Навального. Протести, які пройшли 23 січня, закінчилися масовими затриманнями і побиттям протестувальників.

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Росія протести Санкт-Петербург Пітер Олексій Навальний
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