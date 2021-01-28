Чому над "палацом Путіна" закрили небо? У ФСБ озвучили безглузду причину

Над володіннями Путіна в Геленджику заборонено літати навіть дронам

Над скандальним "палацом" президента Росії Володимира Путіна в Геленджику (Краснодарський край) встановлена безпольотна зона через нібито активність НАТО. Так у ФСБ пояснили причину, чому довелося закрити небо.

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Стало відомо, що над володіннями Путіна в Геленджику заборонено літати навіть дронам.

У російській спецслужбі пояснюють це тим, що з липня неподалік розмістили прикордонну заставу. Військові нібито помітили в Краснодарському краї зростання активності натівських розвідників.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував матеріали свого розслідування, в якому показав "палац Путіна" в Геленджику. Примітно, що поруч знаходиться і величезна територія, що належить ФСБ.

Вражають уяву не тільки володіння господаря Кремля, а й те, що у Путіна всередині "палацу". Варто зазначити, що сам президент РФ відхрестився від цього майна – ні йому, ні його близьким це нібито не належить.

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