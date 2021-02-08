Підтасовки проти протоколу: Чому ефективність вакцини Супутник V викликає сумніви

Після публікації проміжних результатів дослідження щодо безпеки та ефективності вакцини від COVID-19 Sputnik V в авторитетному науковому журналі The Lancet виникли запитання – наскільки можна вірити опублікованим даними і наскільки дійсно є ефективним російський препарат. Опитані сайтом "Сьогодні" експерти дали відповідь.

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Публікація в науковому журналі написана непогано, зазначають фахівці. До неї складно присікатися на тлі аналогічних статей інших виробників. Однак саме дослідження і реальність даних перевірити неможливо.

Імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донський пояснює:

"Перед публікацією The Lancet може тільки перевірити коректність оформлення, перевірити цифри, чи збігається таблиця 1 з таблицею 2, а висновки чи збігаються з методами тощо. А чи взяті цифри зі стелі – це вже відповідальність авторів. Як це перевірити? Я не можу вірити тому, що публікується з Росії".

У Росії – сумнівна репутація, згадаймо хоча б олімпійські допінги. А репутаційні наслідки її навряд чи лякають, досить згадати Крим, Донбас, "Новачок" та інше. Тому до російської вакцини з самісінького початку ставилися з побоюванням, каже Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future.

Та й саме дослідження вакцини Супутник V проводилося тільки в Росії.

"Якби дослідження проводили ще в декількох країнах з гарною репутацією і під наглядом іноземних регуляторів, таких як FDA і EMA, то було б більше довіри. З публікацією ранніх результатів Фази 3 залишилися сумніви виключно репутаційні, конкретних наукових приводів для цього нема. Росіяни декларують, що було дотримано GCP (міжнародний стандарт етичних норм і якості наукових досліджень) і для моніторингу контрактували іноземне CRO (організація з нагляду за однаковим виконанням протоколу для всіх пацієнтів). Але що і як робилося насправді – іноземні регулятори за цим не стежили і аудит центрів не проводили. Не було двох сторін, в якій одна переконує, а друга перевіряє", – каже Аристов.

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Є й інші зауваження, однак вони відносяться не до результатів, а до початкового планування дослідження. Подібні зауваження є і до досліджень інших виробників вакцини. Наприклад, дослідження не перевіряло, чи зупиняє вакцина Супутник V передачу вірусу. У статті прямим текстом написали: безсимптомних не записувалт до випадків COVID-19, хоча тест і підтверджував інфекцію.

"Подібні зауваження до планування дослідження вакцини є щодо Pfizer і AstraZeneca. Тільки в разі китайської SinoVac це викликало шум у громадськості: якщо включити в оцінку бразильські результати і легкі випадки, то оцінка ефективності падає з 78% до 50,4%. Всі виробники намагаються проскочити дослідження з хорошими цифрами, конкуруючи одне з одним за допомогою непрозорих протоколів досліджень", – додає Аристов.

Можливо, невключення безсимптомних і легких випадків в статистику додало ефективності "Супутнику". Фактично, симптоми відстежували, якщо піддослідні самі повідомляли про це. Але як таке звернення реєстрували, як пацієнт обстежувався і як підтверджували інфекцію – відстежити неможливо.

"В даному випадку ми не маємо вихідних даних і детального протоколу. Нема звіту про перевірку іноземним регулятором, адже в РФ держава є і власником препарату, і його реєстратором – тобто нема другої сторони. Можливо, більше світла зможе пролити звіт ЕМА (Європейського агентства з медикаментів), куди РФ подала заявку на реєстрацію препарату. Так по вакцині Pfizer ми дізналися про нерозголошення даних щодо числа підозр на COVID-19 – тільки зі звіту FDA. Тому і у випадку "Супутника", і у випадку вакцин інших виробників, ми можемо тільки шкодувати про недоступність повних даних. Швидше за все, цей продукт працює на рівні з іншими вакцинами", – каже Аристов.

Нагадаємо, на думку Bloomberg, президент РФ Володимир Путін хоче отримати політичну вигоду від поставок "Супутник V" до інших країн.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Довіряти все одно складно: що показало дослідження російської вакцини Супутник V".

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