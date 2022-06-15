Остання надія на порятунок! Путін звернувся до шаманів – Фейгін

Російський юрист пояснив, хто прищепив господарю Кремля любов до окультних практик

Президент РФ звернувся до шаманів через проблеми зі здоров'ям / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін з подачі міністра оборони Сергія Шойгу серйозно захопився окультизмом та шаманськими практиками. Причиною такого захоплення Путіна стали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це розповів в ефірі Youtube-каналу "Україна 24" російський юрист та політичний діяч Марк Фейгін.

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За словами Фейгіна, його інсайдерами виступали співробітники адміністрації президента РФ і депутати Держдуми. Російський юрист зазначив, що мода на окультні практики у влади РФ існує вже давно:

"У нульових роках ще "лайтово" було. Казали – вони їздять по бабках, по монастирях, у Дівєєво... Це був цілий стиль – їздити по бабках... Потім стало більше – перейшли від бабок і старців різноманітних до речей псевдоокультних. Тут пішли книжки Алістера Кроулі і щось серйозніше. Почали використовувати в магічних обрядах психотропи... Стала надходити інформація, що вони справді якусь фазу пройшли шаманську... Вони залучили деяких латиноамериканських шаманів, яких привозили різні абсолютно люди".

Як пояснив Фейгін, захоплення окультизмом "повільно йшло, але дійшло до Путіна".

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"Я вважаю, що Путін кинувся в це все саме через своє фатальне нездоров'я. Думаю, що він у цьому шукав якусь додаткову силу від своїх немічних станів. Можливо, це пов'язано з його хворобами, як припускають, онкологічними захворюваннями", – сказав він.

За словами російського політика, інтерес до шаманських практик Путіну прищепив Шойгу:

"Шойгу з Туви. Тува в період Другої світової війни опинилася у складі СРСР. Шаманство там є національною традицією... Він цим захопився, і Шойгу залучив Путіна до цього. Спочатку це виглядало як етнографічне занурення... Потім стало більше, оскільки стала надходити інформація про жертвопринесення. Шаманам дали хід".

Як вважає Фейгін, Путін "захопився цим через свою неміч".

"Він завжди сам публічно говорив – мені щастить, але виявилося, що смерть будь-яке везіння переграє", – додав він.

На що хворий Путін?

Видання Daily Mail з посиланням на дані американської розвідки повідомляло, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

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Колишній соратник Путіна Сергій Пугачов стверджує, що президент РФ довгі роки мав проблеми зі здоров'ям після того, як упав з коня та травмував хребет.

За даними російського видання Проєкт, це сталося на початку 2000-х, коли президент РФ захоплювався кінним спортом. Ймовірно, через цю травму Путін пізніше почав шкутильгати, а в 2016 році переніс або операцію, або "дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини", повідомило видання.

Як з'ясував "Проєкт", до пула лікарів, які супроводжують Путіна, іноді входить нейрохірург – фахівець з травм хребта. Також президента РФ супроводжує хірург-онколог, це породило чутки, що у Путіна рак.