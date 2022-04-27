Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Путін обдурив Гутерреша: ООН не братиме участі в евакуації людей з "Азовсталі"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 18:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Візит генсека ООН до Москви закінчився провалом
Поки немає реакції генсека ООН на "кидалово" від Путіна / Колаж "Сьогодні"
Поки немає реакції генсека ООН на "кидалово" від Путіна / Колаж "Сьогодні"

Недовго Москва "гарантувала" гуманітарні коридори з окупованих нею українських міст, що було обіцяно президентом Росії Володимиром Путіним генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу під час візиту останнього до Кремля 26 квітня. Щойно Антоніу Гутерреш залишив російську територію, Путін відразу ж забрав назад свої слова, в які, до речі, у Києві не вірили.

Про те, що жодної домовленості немає, повідомила російська агенція "Інтерфакс".

Реклама

Передумав

"Ця тема була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься. Якихось конкретних домовленостей у цій галузі не було", – сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати відповідну пропозицію генсека ООН.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Кремлі на сайті генсека ООН з'явилося повідомлення, що Путін на пропозицію високого гостя схвалив участь ООН спільно з "Червоним Хрестом" в евакуації цивільних осіб з території заводу "Азовсталь" у блокованому російськими військами Маріуполі.

Обстановка

  • Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Антоніу Гутерреша за те, що він поїхав до Москви про щось домовлятися, перед цим не побувавши в тій же Бучі, щоб зрозуміти, що насправді робили "невинні" російські солдати в Україні.
  • За даними ООН, з початку війни Росії проти України кожен шостий житель став внутрішнім переселенцем. Їхня кількість становить уже майже 8 млн осіб.
  • Трохи раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Організація Об'єднаних Націй потурає російським військовим злочинам. Він додав, що "вільний світ" має дати відсіч агресору.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 27 квітня
1
Особовий склад 22 400
Особовий склад
2
Літаки 185
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артилерія 421
Артилерія
7
Засоби ППО 71
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1666
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти