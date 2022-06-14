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Путін остаточно закрив рота Поклонській: куди він її відправив

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 червня, 13:15
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Зрадниця України не зможе вести соцмережі та спілкуватися з журналістами
Поклонська отримала нову посаду від путінського режиму.
Поклонська отримала нову посаду від путінського режиму. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Експрокурор Криму" та зрадниця Наталія Поклонська повідомила про отримання нової посади в Росії. Тепер вона буде радником генпрокурора РФ. До слова, їй вирішили остаточно закрити рота і заборонили вести соцмережі.

Про це держзрадниця України оголосила у своєму Telegram.

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Вона заявила, що змушена припинити публічну діяльність, зокрема ведення соціальних мереж. Крім того, їй заборонили спілкуватися з журналістами.

"Мною припиняється ведення соціальних сторінок і будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань", – написала Поклонська.

Поклонська та окупація Криму

  • До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її "прокурором Криму". Після російських виборів, які були 2016 року незаконно проведені на півострові, вона стала депутатом Державної думи РФ.
  • У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й воєнні злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. При цьому вона впевнена, що її залякують.
  • 15 грудня 2021 року Інтерпол відмовився оголошувати у розшук Поклонську.
  • У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом в африканській Республіці Кабо-Верде. Однак у січні, через три місяці, стало відомо, що вона так і не вступила на посаду. За її словами, вона не приступила до роботи і не поїхала до африканської країни, тому що змінилися особисті обставини.

Що робила Поклонська після початку повномасштабної війни

8 березня стало відомо, що Поклонська була помічена на Херсонщині. Вона їздила туди разом з російськими окупантами, які воюють проти українців. Проте в Україні швидко відреагували на цю новину та оголосили сафарі на зрадницю.

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Незабаром стало відомо, що колишнього чоловіка Поклонської затримали в Одесі – він був керівником фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради та втік з міста, не дочекавшись "визволення".

13 червня з'явився указ президента РФ Володимира Путіна, який звільнив "експрокурора Криму", ексдепутата Держдуми та експосла в Кабо-Верді Наталю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" вивчив кар'єрне падіння держзрадниці Поклонської та розбирався, за що Путін покарав прихильницю російського світу.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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