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Путін припустив, хто може стати його наступником

14 червня 2021 17:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами президента РФ, він готовий підтримати того, хто відданий країні, в незалежності від ставлення до нього

Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS

Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS

Президент РФ Володимир Путін готовий підтримати кандидата на пост глави держави, який може навіть критично ставитися до його діяльності.

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Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає прес-служба Кремля.

Путін розповів, що готовий буде підтримати того, хто відданий країні, в незалежності від ставлення до нього.

"Якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але я побачу, що це людина з конструктивними поглядами, людина віддана країні, готова покласти на вівтар батьківщини не просто роки, а все своє життя, як би він не ставився до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані", – сказав Путін.

Він вважає, що коли-то заміна буде знайдена всім.

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Напередодні президент США Джо Байден відмовився від спільної прес-конференції з російським колегою Володимиром Путіним, щоб не було багато шуму навколо цих переговорів і щоб спілкування з пресою не перетворилося в публічне змагання.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Путін назвав головні цілі зустрічі з Байденом. У Кремлі також відзначають, що останнім часом Байден пом'якшив риторику на адресу Росії. Президент РФ пояснив, з чим це пов'язано.

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