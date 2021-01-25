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Путіна тролять за палац біля моря: Серйозна політика без аквадискотеки не робиться

25 січня, 16:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Президенту РФ пригадали підвищення пенсійного віку і падіння рубля

Президент РФ Володимир Путін з резиденції Завидово в Тверській області провів відеоконференцію з російськими студентами, під час якої засудив масові протести прибічників опозиційного політика Олексія Навального.

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Нарізку відео господаря Кремля виклав у своєму блозі в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Всі події подібного роду – ніхто не повинен вдаватися до них, намагаючись захистити свої якісь амбітні завдання і цілі, особливо в сфері політики. Так політика не робиться! У всякому разі відповідальна", – заявив Путін і був висміяний відвідувачами сторінки журналіста.

Йому пригадали і рішення залишитися президентом на черговий строк, і обіцянки не піднімати вік виходу на пенсію, і зростання курсу долара, і дорогущий палац під Геленджик, в якому є навіть аквадискотека.

"У цьому шаленому феодалізмі політика дійсно так не робиться, шо вже тут! – Серйозна політика без аквадискотеки не робиться. – Конституцію не поміняю, пенсійний вік не підніму, більше 2-х строків не буду президентом. Фсе, Димасику, час скінчився. – ВладімВладіміровіч, ситуацію виправить євро по 40 руб і долар по 30 руб! – Вчепитися зубами в крісло, поміняти Конституцію. Так робиться політика? – Звічно, відповідальна політика робиться простим призначенням наступника. Які вибори!? Холопи мовчати!" – іронізують користувачі соцмереж.

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Одні відвідувачі сторінки журналіста вважають, що на відео був зображений двійник президента РФ, а не сам Путін.

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Інші дивуються, чому для для спілкування зі студентами було вибрано приміщення, оббите пластиковою вагонкою, більше схоже на коридор або тамбур з тепловою завісою на вхідними дверима.

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Нагадаємо, спілкуючись з російськими студентами, Путін заявив, що не має стосунку до палацу під Геленджиком.

Також повідомлялося, що розсекречена резиденція президента Росії з'явилася на картах Google Maps і додатку iMaps в iPhone.

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студенти троллинг Володимир Путін відеоконференція

Джерело: Сьогодні

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