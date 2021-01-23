На картах Google Maps з'явився палац Путіна

Резиденція президента Росії Володимира Путіна, що на чорноморському мисі Ідокопас, яка днями припинила залишатися секретною і приголомшила масштабами та розкішшю, з'явилася на картах Google Maps і додатку iMaps в iPhone.
Читайте також: У нього і стрип-клуб є? Як виглядає палац Путіна зсередини (фото)
Нагадаємо, затриманий російський опозиціонер Олексій Навальний, на підтримку якого сьогодні в Росії тривають акції, оприлюднив чергове корупційне розслідування, в якому показав окрему "державу" всередині Росії – палац Путіна.
Резиденція побудована так, щоб до неї не можна було підібратися ні землею, ні морем, ні повітрям. Тисячам працівникам заборонено приносити із собою навіть простенький мобільний телефон із камерою, а проїжджі машини там обшукують.
Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею відео про "палац" президента РФ Володимира Путіна, а розслідувачів – шахраями, які хочуть виманити гроші у громадян.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк