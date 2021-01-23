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На картах Google Maps з'явився палац Путіна

23 січня, 13:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

Донедавна таємну резиденцію президента РФ тепер можна розгледіти за допомогою популярного додатка

Резиденція президента Росії Володимира Путіна, що на чорноморському мисі Ідокопас, яка днями припинила залишатися секретною і приголомшила масштабами та розкішшю, з'явилася на картах Google Maps і додатку iMaps в iPhone.

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Нагадаємо, затриманий російський опозиціонер Олексій Навальний, на підтримку якого сьогодні в Росії тривають акції, оприлюднив чергове корупційне розслідування, в якому показав окрему "державу" всередині Росії – палац Путіна.

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Резиденція побудована так, щоб до неї не можна було підібратися ні землею, ні морем, ні повітрям. Тисячам працівникам заборонено приносити із собою навіть простенький мобільний телефон із камерою, а проїжджі машини там обшукують.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею відео про "палац" президента РФ Володимира Путіна, а розслідувачів – шахраями, які хочуть виманити гроші у громадян.

Відео: Сьогодні

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резиденція палац Google maps Володимир Путін
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