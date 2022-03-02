Росія та Путін стали ізгоями у світі — заступниця держсекретаря США

Через дії президента РФ країна "тоне" у санкціях

Путін та РФ стрімко "котяться" донизу/Фото: колаж: "Сьогодні"

За війну, яку Російська Федерація розпочала проти України, країна-агресорка заплатить дуже дорого. Через шалені санкції з РФ йде міжнародний бізнес і капітал. Країна разом зі своїм президентом Володимиром Путіним стають ізгоями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

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"Ми всі бачимо, якими ізгоями стають Путін і Росія. Так що санкції вже зробили приголомшливий вплив. Але так, їх може бути більше", — сказала Венді Шерман.

Заступниця держсекретаря заявила, що в арсеналі США залишилися й інші серйозні санкційні заходи, які можна використовувати як важіль подальшого тиску на президента Росії.

"Такі заходи точно залишилися. Ми ведемо дискусії про них. Але санкції вже дали величезний ефект", — зазначила Шерман.

Вона також висловилася про дію обмежувальних заходів та їх результати.

"Рубль впав і торгується на найнижчому рівні в історії. Фондовий ринок як і раніше закритий через побоювання втечі капіталу. Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку, найвищу майже за 20 років. Російська влада змушує експортерів продавати не менше 80 відсотків валютної виручки, щоб підтримати рубль. S&P знизило кредитний рейтинг Росії до"сміттєвого". Багато американських компаній йдуть з Росії, хоча робота там була досить прибутковою", — сказала заступниця держсекретаря.

Санкції від BMW

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Крім того, припиняються постачання машин на російський ринок.

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"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — заявили в концерні.

Крім того, у BMW не виключають зупинку виробництва й на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.

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