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Поспішав у бункер? Путін у московському храмі підозріло перебирав ногами (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 квітня, 04:51
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У Росії показали черговий "вихід у люди" президента, який вкрай рідко з'являється на публіці
Володимир Путін відвідав великоднє богослужіння.
Володимир Путін відвідав великоднє богослужіння. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 23 на 24 квітня президент РФ Володимир Путін приїхав на пасхальне нічне богослужіння до храму Христа Спасителя у Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На відео, опублікованому з храму, можна побачити, як президент РФ підозріло перебирає ногами, ніби нервує.

Відомо, що з початку вторгнення Росії до України Путін рідко з'являється на публіці. Є навіть підозри про те, що його вже давно не існує, а є лише натовп двійників чи голограма.

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Інциденти з Путіним

Після початку війни в Україні президент РФ довго не з'являвся на публіці. Проте невдовзі у Кремлі заявили, що Путін проведе зустріч із представницями російських авіаліній.

Зустріч транслювали всіма російськими телеканалами, проте у відео були "дивності". Ймовірно, воно було фейковим і знятим за допомогою комп'ютерної графіки. Коли Путін жестикулюючи ненавмисно пронизав рукою, нібито встановлений мікрофон, стало зрозуміло, що відео фейкове.

Пізніше також критикували виступ Путіна у Лужниках 18 березня за те, що нібито туди відправили двійника російського президента.

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На деяких відео видно, що Путін практично не жестикулює Так, на нещодавній зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Путін говорить про чергові нагороди військовим, дає доручення увічнити пам'ять загиблих, але при цьому практично не ворушить правою рукою. Нею диктатор буквально вчепився у стільницю. Ліва сторона тіла взагалі нерухома. Крім того, кореспонденти зауважили, що у Путіна на зустрічі з Шойгу голова знову "грала у голограму".

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