Суд у Москві заарештував на 7 діб школяра, затриманого на протесті

Решту затриманих заарештовують на від 10 до 12 діб

У Росії Тімірязевський районний суд Москви заарештував серед понад 20 людей, затриманих за участь у протестах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, школяра.

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Про це з посиланням на правозахисника Олексія Прянишникова повідомляє "МБХ медіа"

Зазначається, що суд заарештував понад двадцять затриманих на 10 діб, а школяра – на сім.

"Пільги отримав лише один громадянин Франції, оштрафований на 15 тисяч рублів, і школяр, який отримав сім діб арешту", – розповів правозахисник.

Він додав, що до вечора 3 лютого судді стали заарештовувати затриманих вже на 12 діб.

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"Клопотання про виклик як свідків співробітників поліції, що затримували людей, пачками відхиляються, людям, які перебувають другий день без сну і нормального харчування, відмовляють у відтермінуванні судового розгляду, незважаючи на пізній час", – розповів Прянишников.

Нагадаємо, на акціях протесту в Росії у вівторок, 2 лютого, після оголошення московським судом нового вироку Олексію Навальному, були затримані щонайменше 1400 людей.

2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному, присудивши замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, 3,5 року колонії загального режиму. Відразу після винесення вироку Навальному росіяни вийшли на нові протести.

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