"Третя донька Путіна" несподівано відреагувала на протести в Росії

Росіянка Єлизавета Кривоногих, яку журналісти називають "третьою донькою" президента РФ Володимира Путіна, несподівано виступила проти насильства стосовно учасників акцій з боку силовиків у своїй країні.
Після протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального на сторінці в Instagram, де дівчина підписана як "Луїза Розова", вона розмістила в "сторіз" фотографію плакату з мітингу в Москві в 1989 році з написом "Переплавити гумові кийки на презервативи!".
"Make love, not war", – підписала Єлизавета наступне фото, закликавши займатися коханням, а не війною.
Нагадаємо, що про шикарне життя раніше невідомої "доньки" Путіна стало відомо з журналістського розслідування видання "Проект". Виявилося, що сім'ї Кривоногих належить власність на суму 100 млн доларів.
За даними Навального, після народження Єлизавети в 2003 році її мати Світлана стала акціонером банку "Росія" і отримала кілька великих квартир в Санкт-Петербурзі.
Як ми вже писали, минулі вихідні стали в Росії другими поспіль, коли жителі країни масово виходили на протести на підтримку Олексія Навального, заарештованого після прильоту після лікування в Німеччині.
За даними правозахисників, загалом цього дня по країні затримали понад 5,4 тисячі учасників акцій (включно з понад 80 журналістами). В Європейському Союзі вже висловили стурбованість непропорційним застосуванням сили проти протестувальників і журналістів.
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