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Будуть вжиті заходи: у Путіна "загрожують" НАТО за війська поблизу РФ

29 липня 2021 14:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У навчаннях НАТО в Грузії беруть участь приблизно 2500 військовослужбовців з 15 країн НАТО і партнерських сил

У Кремлі відреагували на участь Азербайджану в навчаннях НАТО в Грузії. Фото: THINKSTOCK

У Кремлі відреагували на участь Азербайджану в навчаннях НАТО в Грузії. Фото: THINKSTOCK

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Азербайджан є суверенною державою, відносинами з яким Росія дорожить. І участь Баку в військових навчаннях в Грузії є зайвим підтвердженням того, що НАТО має свою військову інфраструктуру навколо російських кордонів.

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Про це повідомляє РБК.

"Це, звичайно, предмет для дуже уважного відстеження з нашого боку і головне, що це зобов'язує нас вживати заходів для забезпечення нашої безпеки", – сказав представник Кремля.

За його словами, для Москви важливо, щоб сценарії подібних навчань не мали на увазі "завуальовані дії стосовно Росії".

"Все ж сценарії навчань набираються у НАТО, а альянс не приховує, що є головним противником", – додав Пєсков.

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Що відомо про військові навчання в Грузії

  • Agile Spirit 2021 почалися 26 липня і триватимуть до 6 серпня.
  • Крім Азербайджану, в них беруть участь більше 2,5 тис. військових з країн і партнерів НАТО, а також з Грузії і України.
  • Навчання проходять на навчальному полігоні Вазіані, на базі однойменного військового аеропорту, на навчальному полігоні Орфоло, авіабазі Сенакі, а також в польових таборах Екі і Сорти.
  • Навчання проводять з метою підвищити "оперативну сумісність" між збройними силами країн НАТО і зміцнити "регіональне співробітництво в галузі безпеки".

Раніше ми повідомляли, що президент РФ розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він привів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.

Також нагадаємо, навіщо у день саміту НАТО президент РФ дав інтерв'ю і чого чекати Україні.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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