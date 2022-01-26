У Путіна розповіли, яку зброю готують передати до "ЛДНР"

Росія могла б постачити до так званих "ДНР" та "ЛНР" оборонне озброєння.
Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов, повідомляє Інтерфакс.
"Щоб невизнаним республікам допомогти оборонятися, – це, звичайно, протитанкові снаряди, це, мабуть, переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб не було ударів з повітря", – сказав він.
"Оборонна організація"
За словами Гурульова, також можуть постачатися міни:
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"Щоб поставити мінні поля та колони бронетехніки не могли прорватися на територію "Донецької" та "Луганської народних республік".
Що ще говорили у Росії
Раніше перший віцеспікер Ради федерації та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив про необхідність допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" окремими видами озброєння нібито для заборони "агресії Києва". Це сталося на тлі постачання військово-технічної допомоги Україні від Заходу.
"Росія повинна надати "Луганській" і "Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", – сказав Турчак.
Нагадаємо, перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький заявив, що Росія може постачити озброєння на окуповані території Донбасу, до так званих "ЛНР" та "ДНР", за кілька годин.
Він зазначив, що рішення про передачу оборонних озброєнь цим утворенням прийматиметься президентом Росії Володимиром Путіним у разі "неминучості атаки Києва".
Окупація Донбасу
- 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна".
- Депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" суверенними державами.
- У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що можливе офіційне визнання Держдумою РФ "ДНР" та "ЛНР" дорівнюватиме виходу цієї країни з Мінських домовленостей.
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила 100-тисячний військовий контингент. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.