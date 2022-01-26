У Путина рассказали, какое оружие готовят передать в "ЛДНР"

Россия могла бы поставить в так называемые "ДНР" и "ЛНР" оборонительное вооружение.
Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, сообщает Интерфакс.
"Чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, – это, конечно, противотанковые снаряды, это наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", – сказал он.
"Оборонительная организация"
По словам Гурулева, также поставляться могут мины:
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"Чтобы поставить минные поля и колонны бронетехники не могли прорваться на территорию "Донецкой" и "Луганской народных республик".
Что еще говорили в России
Ранее первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения якобы для сдерживания "агрессии Киева". Это произошло на фоне поставок военно-технической помощи Украине от Запада.
"Россия должна оказать "Луганской" и "Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", – сказал Турчак.
Напомним, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия может поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса, в так называемые "ЛНР" и "ДНР", за несколько часов.
Он отметил, что решение о передаче оборонительных вооружений этим образованиям будет приниматься президентом России Владимиром Путиным в случае "неизбежности атаки Киева".
Оккупация Донбасса
- В 2014 году армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война".
- Депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" суверенными государствами.
- В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что возможное официальное признание Госдумой РФ "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.
- В настоящее время вблизи границ Украины Россия разместила 100-тысячный воинский контингент. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.