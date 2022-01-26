У Путина рассказали, какое оружие готовят передать в "ЛДНР"

Отмечается, что среди прочего могут дать мины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россия могла бы поставить в так называемые "ДНР" и "ЛНР" оборонительное вооружение.

Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, сообщает Интерфакс.

Реклама

"Чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, – это, конечно, противотанковые снаряды, это наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", – сказал он.

"Оборонительная организация"

По словам Гурулева, также поставляться могут мины:

"Чтобы поставить минные поля и колонны бронетехники не могли прорваться на территорию "Донецкой" и "Луганской народных республик".

Фото – Reuters

Что еще говорили в России

Ранее первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения якобы для сдерживания "агрессии Киева". Это произошло на фоне поставок военно-технической помощи Украине от Запада.

"Россия должна оказать "Луганской" и "Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", – сказал Турчак.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия может поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса, в так называемые "ЛНР" и "ДНР", за несколько часов.

Реклама

Он отметил, что решение о передаче оборонительных вооружений этим образованиям будет приниматься президентом России Владимиром Путиным в случае "неизбежности атаки Киева".

Оккупация Донбасса