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Україна переможе Росію за допомогою союзників. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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26 квітня, 12:57
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Україна переможе Росію за підтримки Заходу Фото: колаж "Сьогодні"
Україна переможе Росію за підтримки Заходу Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють допомогу Заходу в війні з Росією, постачання до нашої країни німецьких танків та залучення України до саміту G-20.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Мета США: послабити Росію та зміцнити Україну

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що метою адміністрації Байдена у війні в Україні є зниження військового потенціалу Росії та зміцнення України, щоб запобігти спробам Москви завоювати територію силою в майбутньому. Як заявили офіційні представники США, за задумом Білого дому, Росія опиниться в набагато слабшій позиції в той час, як Україна має стати набагато сильнішою для подальшого стримування від будь-якої агресії.

Україна переможе Росію за допомогою Заходу

Американська газета The Washington Post пише, що США вірять у перемогу України над Росією за "правильної підтримки" із боку Заходу. Високопосадовці США, відвідали Київ 25 квітня високо оцінили опір України та висловили обережний оптимізм з приводу перспектив країни. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна вступила у критичну стадію.

Під час війни з Україною Росія втратила тисячі солдатів та одиниць техніки

Газета The Times інформує, що за даними британської розвідки, з моменту вторгнення Путіна в Україну загинули близько 15 000 російських військових. Втрати техніки включають не менше 530 танків, 530 БТР та 560 БМП. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Росія також втратила понад 60 вертольотів та винищувачів та свій флагман у Чорному морі – ракетний крейсер "Москва".

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США хочуть залучити Україну до саміту G-20

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що США та союзники лобіюють залучення України до саміту G-20 разом із Путіним. Деякі країни хотіли, щоб Росія була виключено із зустрічі. США серед країн, які кажуть, що Україна має приїхати до Індонезії як гість.

Німеччина може розпочати постачання в Україну зенітних танків "Гепард"

Німецький журнал Der Spiegel пише, що міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт хоче збільшити постачання зброї до України. За інформацією видання, Німеччина може дозволити постачання зенітних танків "Гепард". Крім того, українські солдати навчатимуться на системі Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall просить в уряду ФРН дозволу на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 та 100 машин піхоти Marder.

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Також ми інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен закликав терміново озброїти Україну.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
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