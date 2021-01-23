У Москві відбуваються жорсткі сутички поліції з прихильниками Навального (фото, відео)

У суботу 23 січня, в Москві на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почалися зіткнення.

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Як повідомляє NEXTA live в Telegram, поліцейські йдуть на людей, які стоять у зчепленні.

У Москві ОМОН переміщається на міських автобусах. На Пушкінській площі було затримано декілька осіб, яких побили кийками.

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За інформацією ЗМІ, по всій країні затримали понад тисячу осіб.

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У Москві на Пушкінській площі побили супротивника Олексія Навального, який заліз з плакатом проти опозиціонера на ліхтарний стовп.

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Також ми писали, що в Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

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