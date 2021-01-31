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У Москві прихильники Навального дійшли до "Матроської тиші", почалися затримання

31 січня, 14:18

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У цьому СІЗО утримують Навального

У Москві, де проходить акція на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, протестувальники дійшли до СІЗО "Матроська тиша". Саме там утримують Навального.

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Про це повідомляє "Ехо Москви".

Біля "Матроської тиші" Росгвардія перекрила підходи до СІЗО і почала затримувати учасників протесту. В одній з колон, яка дійшла до СІЗО, йшла Юлія Навальна. За даними ЗМІ, її затримали.

Поліцейські стоять не тільки біля "Матроської тиші" а й на прилеглих вулицях, вони вишикувалися в ланцюг. З гучномовців вони розповідають, що акція незаконна.

Відзначимо, що до СІЗО протестувальники пішли після того, як їх витіснили з центру Москви.

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Нагадаємо, що "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 147 осіб.

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Росія Москва протести Олексій Навальний
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