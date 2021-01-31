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У Росії на мітингах на підтримку Навального затримали понад чотири тисячі осіб (фото)

31 січня, 19:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Серед затриманих є журналісти

У Росії на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли по всій країні 31 січня, затримали понад 4,5 тисячі осіб.

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За даними "ОВД-Інфо", найбільше затримань було в Москві – 1450.

За підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, у Росії затримано понад 80 журналістів.

До речі, затриманих демонстрантів у Росії сьогодні значно більше, ніж на мітингах 23 січня. Тоді було понад 3,5 тисячі затримань, їхня кількість збільшувалася в найближчі дні.

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Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Нагадаємо, у Москві біля слідчого ізолятора "Матроська тиша", де тримають російського опозиціонера Олексія Навального, були дуже жорсткі затримання.

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Над затриманими росіянами знущалися і у Владивостоці. Силовики стріляли з травматичної зброї, били електрошокером і чинили насильство.

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